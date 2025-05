Mumbai Monsoon Update: पहिल्याच पावसात मुंबई ‘Aqua’ लाईनची झाली वाईट अवस्था; स्थानकात शिरले पाणी, जिन्यांवर धबधबा, मेट्रोतही घुसले पाणी

मुंबई | Mumbai

राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई शहरात मागील काही दिवसांपासून संततधार पाऊस कोसळत आहे. सोमवार सकाळपासूनच मुंबई आणि उपनगरासाला पावसाने चांगलेच झोडपून काढले आहे. गडगडाटासह मुंबई आणि उपनगरात पहाटेपासूनच पावसाने दमदार हजेरी लावली. यामुळे सकाळी ऑफिसला जाणाऱ्या चाकरमान्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली. मुंबईत सुरु असलेल्या पावसाने तर गेल्या अनेक वर्षांचा रेकॉर्डही मोडला आहे. मात्र, याच पावसाचा आज मुंबईतील मेट्रो -३ प्रकल्पाला चांगलाच फटका बसल्याचे पहायला मिळालाय.

मुंबईतील महत्त्वकांशी प्रकल्प एक्वा लाइन-३ ला पावसाचा फटका बसला आहे. मुंबईतील आचार्य अत्रे चौक वरळी मेट्रो स्थानकावर पावसाचे पाणी साचले आहे. मेट्रोमधून उतरताच प्रवाशांना तळ्यात उतरल्याचा भास होताना दिसला. काहीच दिवसांपूर्वी आरे ते आचार्य अत्रे चौक वरळी नाका या भुयारी मार्गावरील मेट्रो लाईन ३ वाहतूक सेवा सुरू करण्यात आली होती. यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला होता. परंतु, पहिल्याच पावसात वरळीतील भुयारी रेल्वे स्थानकात पाणी शिरल्याचे पाहायला मिळाले. यामुळे भुयारी मेट्रो स्थानक आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

The newly thrown open Mumbai Metro 3! The much hyped underground Metro. The underground station platform is flooded, water can be seen leaking from the roof, water is flowing through the stairs. The Acharya Atre station has been closed, traffic suspended!

Does the Mahabrashth… pic.twitter.com/Tx7lowHaNT

— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) May 26, 2025