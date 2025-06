ICC Hall Of Fame: भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा; ICC कडून सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित

मुंबई | Mumbai

टीम इंडियाचा माजी कर्णधार कॅप्टन कुल महेंद्रसिंह धोनी याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. भारतीय संघाचा सर्वात यशस्वी कर्णधार ठरलेल्या महेंद्रसिंह धोनीचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने अर्थात ICC ने मोठा सन्मान केल आहे. आता आयसीसीने त्याच्या नावाचा समावेश हा आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये केला आहे. हा खास सन्मान मिळालेला धोनी हा भारताचा १० वा खेळाडू आहे. धोनीसह यावर्षी आयसीसीने हाशिम आमला आणि मॅथ्यू हेडन यांचाही या खास यादीत समावेश केला आहे.

यंदा आयसीसीकडून एकूण ७ खेळाडूंचा बहुमान करण्यात आला असून या ७ खेळाडूंमध्ये ५ पुरुष आणि २ महिलांचा समावेश आहे. तसेच धोनी आयसीसीकडून हा सन्मान मिळवणारा एकूण ११ वा भारतीय (नववा पुरुष) खेळाडू ठरला आहे.

Unorthodox, unconventional and effective 🙌

A cricketer beyond numbers and statistics 👏

MS Dhoni is inducted in the ICC Hall of Fame 🥇

More ➡️ https://t.co/oV8mFaBfze pic.twitter.com/AGRzL0aP79

— ICC (@ICC) June 9, 2025