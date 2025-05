मोठी बातमी! इस्रोची १०१ वी मोहीम अयशस्वी; देशाच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण EOS-09 सॅटेलाइटचे लॉन्चिंग फेल, कारण आले समोर

नवी दिल्ली | New Delhi

इस्रोने आज (रविवारी) सकाळी ५.५९ वाजता आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथून सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या पहिल्या लाँच पॅड (FLP) वरून PSLV-C61 रॉकेटचे प्रक्षेपण केले होते. मात्र, तिसऱ्या टप्प्यात तांत्रिक अडचण आल्याने ते अपयशी ठरले आहे. याबाबतची माहिती ISRO प्रमुख व्ही. नारायणन यांनी दिली आहे. पृथ्वीचे निरीक्षण करण्यासाठी इस्रोने हा उपग्रह पाठविला होता. हा उपग्रह घेऊन जाणारे रॉकेट दुसऱ्या टप्प्यापर्यंत सामान्यपणे कार्यरत होते. परंतू, तिसऱ्या टप्प्यात जाताना तांत्रिक अडचण उद्भवली. यामुळे हे रॉकेट उपग्रह निर्धारित कक्षेत पोहोचवू शकले नाही. यामुळे इस्रोचे हे १०१ वे मिशन अर्धवटच राहिले आहे.

हा उपग्रह EOS-04 सारखाच होता आणि त्याचे काम पृथ्वीचे फोटो आणि माहिती पाठवणे होते, जेणेकरून महत्त्वाच्या कामांसाठी डेटा मिळवता येईल. मुख्य बाब म्हणजे, या रॉकेटच्या मदतीने सीमेवर होणाऱ्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवले जाणार होते. या रॉकेटने EOS-09 ला सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट (Sun Synchronous Polar Orbit – SSPO) मध्ये नेले. ‘सी-बँड सिंथेटिक अपर्चर रडार’ ने सुसज्ज, EOS-09 कोणत्याही हवामान परिस्थितीत कधीही पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे उच्च-रिझोल्यूशन प्रतिमा घेण्यास सक्षम असेल.

