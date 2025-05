Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रात्री ८ वाजता देशाला संबोधित करणार; ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर काय बोलणार?

नवी दिल्ली | New Delhi

जम्मू-काश्मीरच्या (Jammu and Kashmir) पहलगाममध्ये (Pahalgam) दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात २६ भारतीय पर्यटकांचा मृत्यू (Death) झाला होता. यानंतर भारताने त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवत पाकिस्तानमधील तब्बल ९ दहशतवादी ठिकाणांवर हवाई हल्ले करत बदला घेतला होता. त्यानंतर पाकिस्तानने भारतावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पाकिस्तानच्या हल्ल्याला भारतीय जवानांनी चोख प्रत्युत्तर दिले.

पाकिस्तानने (Pakistan) भारताच्या सीमेलगत असलेल्या अनेक शहरांना लक्ष्य करत ड्रोन हल्ले, मिसाईल हल्ले आणि गोळीबार केला. परंतु, पाकिस्तानचे प्रत्येक हल्ले भारताने मोडून काढले. यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चार दिवसतणाव सुरू होता. अखेर अमेरिकेने (America) दोन्ही देशांसोबत चर्चा करत दोन्ही देशांच्या युद्धसंघर्षाला विराम लावला. या सर्व घडामोडींनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज रात्री ८ वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी नेमकं काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

Prime Minister Narendra Modi will address the nation at around 8 PM today. pic.twitter.com/NobQiY66Nh

— ANI (@ANI) May 12, 2025