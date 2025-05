ENGvsIND Team Squad: मोठी बातमी! इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा; शुभमन गिलवर कर्णधारपदाची धुरा

मुंबई | Mumbai

भारतीय क्रिकेट संघाच्या इंग्लंड दौऱ्याला २० जूनपासून सुरुवात होणार आहे. भारतीय संघ या इंग्लंड दौऱ्यात एकूण ५ कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. या मालिकेसाठी भारतीय निवड समितीने संघ जाहीर केला आहे. शुभमन गिलच्या खांद्यावर कर्णधारपदाची धुरा देण्यात आली आहे तर ऋषभ पंत हा उपकर्णधार असेल. काही दिवसांपूर्वीच रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोघांनीही कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेत असल्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे इंग्लंड दौऱ्यावर या दोघांच्या अनुपस्थितीत भारतीय संघाला खेळावे लागणार आहे.

भारतीय क्रिकेट संघाचा प्रशिक्षक गौतम गंभीर याला कसोटी क्रिकेट संघात तरुण नेतृत्व आणि नव्या दमाचे खेळाडू हवे होते. त्यामुळे गौतम गंभीर हा रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीला भारतीय संघात खेळवण्यासाठी उत्सुक नव्हता. विराट कोहलीला संघात स्थान मिळाले असते तरी त्याच्याकडे कर्णधारपद नसते. यामुळेच विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली.

इंग्लंड-भारत कसोटी मालिकेचे वेळापत्रक

पहिला सामना, 20 ते 24 जून, हेडिंग्ले, लीड्स

दुसरा सामना, 2 ते 6 जुलै, एजबस्टन, बर्मिंगघम

तिसरा सामना, 10 ते 14 जुलै, लॉर्ड्स, लंडन

चौथा सामना, 23 ते 27 जुलै, एमिरट्स ओल्ड ट्रॅफर्ड, मँचेस्टर

पाचवा सामना, 31 जुलै ते 4 ऑगस्ट, केनिंग्टन ओव्हल, लंडन

