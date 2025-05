भारताचा तुर्कीला आणखी एक दणका; BCAS ने तुर्कीच्या ग्राउंड हँडलिंग कंपनी CELEBI ची सुरक्षा मंजुरी केली रद्द

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi

जम्मु काश्मिरच्या पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानच्या तणावाच्या वेळी पाकिस्तानला सक्रीय पाठिंबा देणे तुक्री आणि अझरबैजानला महागात पडण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही देशात जाणाऱ्या ६० टक्के भारतीय पर्यटकांनी आपले बुकिंग रद्द केली आहेत. तर दुसरीकडे मुंबई, दिल्ली सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये तुर्की आणि अझरबैजानमधून येणाऱ्या वस्तुंवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले जात आहे. सोशल मीडियावर #BoycottTurkey आणि #BoycottAzerbaijan असा ट्रेन्ड सुरू आहे. त्यातच आता भारत सरकारच्या विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी (BCAS) ने मोठा निर्णय घेतला असून तुर्कीला आणखी एक मोठा धक्का दिला आहे.

भारत सरकारच्या विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी (BCAS) ने सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेसची सुरक्षा मंजुरी रद्द केली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

BCAS द्वारे CELEBI ची सुरक्षा मंजुरी रद्द करणे हे भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्रातील कठोर सुरक्षा निरीक्षण आणि धोरण कठोरतेचे स्पष्ट संकेत आहे. आता विना व्यत्यय सेवा सुरू ठेवण्यासाठी तातडीने नवीन पर्याय शोधण्याचे आव्हान विमानतळ चालकांसमोर असणार आहे.

Bureau of Civil Aviation Security revokes security clearance for Celebi Airport Services India Pvt Ltd with immediate effect in the "interest of national security" pic.twitter.com/A4YGBtUQcc

— ANI (@ANI) May 15, 2025