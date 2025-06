Bengaluru Stampede: बंगळुरु चेंगराचेंगरी प्रकरणी मोठी कारवाई; आरसीबीच्या मार्केटिंग हेडसह ३ जणांना अटक

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi

आयपीएल २०२५ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या जेतेपदानंतर बंगळुरूमध्ये काढलेल्या विजयी मिरवणुकीदरम्यान चेंगराचेंगरी झाली. यामध्ये ११ जणांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली असून आता पहिली अटक झाली आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा मार्केटिंग हेड निखिल सोसलेला पोलिसांनी अटक केली आहे. अन्य तीन जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. याआधी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी पोलिसांना चेंगराचेंगरीसाठी जबाबदार धरले होते. पोलीस आयुक्तांसह अनेक अधिकाऱ्यांना सस्पेंड करण्यात आले आहे.

निखिल मुंबईला पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होते असा दावा केला जात आहे. मात्र विमानतळावर पोहोचताच पोलिसांनी त्यांना अटक केली. आता पोलीस चेंगराचेंगरी प्रकरणाबाबत निखिल यांची चौकशी करत आहेत. चेंगराचेंगरी प्रकरणात त्यांची भूमिका काय होती हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बंगळुरमध्ये RCB च्या विजयानंतर विक्ट्री परेड दरम्यान झालेली चेंगराचेंगरी आणि अव्यवस्थेत त्याची भूमिका किती गंभीर होती, याची पोलीस चौकशी करत आहेत. तसेच या चेंगराचेंगरीच्या घटनेप्रकरणी कर्नाटक सरकारने शहर पोलीस आयुक्त बी दयानंद यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बरोबरच या संपूर्ण घटनेची उच्चस्तरिय चौकशी करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले आहे.

🚨RCB, DNA EMPLOYEES ARRESTED🚨

The Bengaluru Police, on Friday, arrested Nikhil Sosale, Kiran Kumar and Sunil Mathew following orders from Karnataka's chief minister Siddaramaiah. The decision was taken following the death of 11 people in a stampede outside the M Chinnaswamy… pic.twitter.com/x25TS3lNJt

