Fire News : चारमिनारजवळ इमारतीला भीषण आग; १७ जणांचा होरपळून मृत्यू, आगीचे कारण अस्पष्ट

हैदराबादमधील (Hyderabad) चारमिनारजवळ एका इमारतीला भीषण आग (Fire) लागल्याची घटना घडली आहे. या आगीत १७ जणांचा होरपळून मृत्यू (Death) झाला आहे. अनेकजण साखरझोपेत असताना ही आग लागल्याची घटना घडली. तसेच ही आग नेमकी कशामुळे लागली, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, चारमिनार (Charminar) जवळच्या या इमारतीमध्ये भाडेकरूंचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात राहणाऱ्यांची संख्या असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. तर अग्निशामन दलाने (Fire Brigade) आगीवर चार तासानंतर नियंत्रण मिळवले असून, सध्या कुलिंगचे काम सुरू आहे.

