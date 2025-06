Flash Floods : ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पावसाचे थैमान; २५ हून अधिक जणांचा मृत्यू, भूस्खलनामुळे जनजीवन विस्कळीत

नवी दिल्ली | New Delhi | वृत्तसंस्था

ईशान्य भारतातील (Northeastern States) आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. मुसळधार पावसामुळे महापूर (Flash Floods) आणि भूस्खलन झाल्याने या राज्यांतील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या तीनही राज्यांमध्ये दोन दिवसांत २५ हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर स्थानिक पातळीवर जनजीवन विस्कळीत झाले असून, काही भागांचा संपर्क तुटला आहे. त्यानंतर प्रशासन उच्च पातळीवर सतर्क झाले असून, मदत आण बचावकार्य सुरु आहे.

मुसळधार पावसाच्या (Heavy Rain) या घटनेमुळे आसाममध्ये भूस्खलन आणि पूरामुळे १६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर अरुणाचल प्रदेशच्या पूर्व कामेंग जिल्ह्यात महामार्ग १३ वर भूस्खलनात एक कार खोल दरीत कोसळल्याने या अपघातात दोन कुटुंबातील सात जणांचा मृत्यू झाला. तर दुसऱ्या एका घटनेत दोन जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तसेच मिझोरमच्या सेरछिपमध्ये १३ घरे कोसळली असून, एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला.

Assam: Karimganj faces severe disaster after three days of relentless rain caused widespread flooding. The rivers are flowing above danger levels. Public roads, including the National Highway, are submerged due to artificial flooding, leaving many areas across the district… pic.twitter.com/3LmDqdjMaR

