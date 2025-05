India Pakistan War : पाकिस्तानचे भारताविरोधात सोशल मीडियावर खोटे दावे; कर्नल कुरेशींकडून पत्रकार परिषदेत फोटो दाखवत पोलखोल

नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था | New Delhi

भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर (Operation Sindoor) पाकिस्तानकडून (Pakistan) सतत भारतातील विविध ठिकाणांवर हल्ले केले जात आहेत. पाकिस्तानने सीमावर्ती भागात केलेल्या गोळीबारात अनेक गावातील घरांचे, दुकानांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या तणावादरम्यान सलग चौथ्या दिवशी परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रालयाने पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी कर्नल सोफिया कुरेशी (Colonel Sophia Qureshi) यांनी पाकिस्तानकडून सुरू असलेल्या हल्ल्याची आणि खोट्या दाव्याची माहिती दिली.

- Advertisement -

यावेळी कुरेशी म्हणाल्या की,”पाकिस्तानी सैन्याने (Pakistani Army) पश्चिमी सीमेवर हल्ले केले आहेत. भारतीय सैन्य तळांना टार्गेट करण्याचा पाकने प्रयत्न केला. एलओसीवर सातत्याने गोळीबार (Firing) केला जात आहे. श्रीनगरपासून अनेक ठिकाणांवरून हवाई घुसखोरीचा प्रयत्न केला त्याला भारतीय सैन्याने उत्तर दिले. उधमपूर, भटिंडासारख्या ठिकाणी उपकरणांना नुकसान पोहचवले. पंजाबच्या एअरपेसवर मिसाईड डागण्याचा प्रयत्न केला. अनेक ठिकाणी वैद्यकीय सेवांना टार्गेट केले. भारतीय सैन्यानेही पाकचे हल्ले (Attack) परतावून लावले. पाकिस्तान नागरी विमानांचा गैरवापर करत असल्याने भारतीय सैन्याने संयमाने प्रत्युत्तर दिले आहे असे त्यांनी म्हटले.

#WATCH | Delhi: Colonel Sofiya Qureshi says, "As a condemnable and unprofessional act, Pakistan targeted hospitals and school premises at air bases at Srinagar, Awantipur and Udhampur. This once again revealed their irresponsible tendency of attacking civil infrastructure." pic.twitter.com/6VRX5WefH5

— ANI (@ANI) May 10, 2025