India Pakistan War : जम्मू-काश्मीरमध्ये BSF ची मोठी कारवाई; सात दहशतवाद्यांचा खात्मा

नवी दिल्ली | New Delhi

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर (Pahalgam Terror Attack) भारताने पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर म्हणून ऑपरेशन सिंदूर राबविले. या हल्ल्यात भारताने (India) पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचे ९ अड्डे उद्ध्वस्त केले. भारताच्या या हल्ल्यनंतर पाकिस्ताना पुरता गोंधळून गेला असून, सातत्याने भारतावर हल्ले करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, भारतीय सैन्य दल हे हल्ले हाणून पाडत आहेत.

अशातच आता भारतीय सीमा सुरक्षा दलाने (Border Security Force) जम्मूमधील सांबा सेक्टरमधून काल रात्री भारतात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करणारे जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेच्या सात दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले आहे. याबाबत बीएसएफने एका निवेदनाद्वारे माहिती दिली आहे. या कारवाईदरम्यान, बीएसएफने पाकिस्तानी रेंजर्सच्या सीमा चौकीचे मोठे नुकसान केले आहे.

#WATCH | On 8-9 May 2025, BSF foiled a major infiltration bid at the International Boundary in Samba district, J&K by killing at least seven terrorists and causing extensive damage to the Pakistan Post Dhandhar, says BSF.

(Source: BSF) pic.twitter.com/c2MWOUuvQs

— ANI (@ANI) May 9, 2025