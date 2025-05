Operation Sindoor : शस्त्रसंधीनंतरही PM मोदींकडून बैठकांचा धडाका; हवाई दल म्हणाले, “ऑपरेशन सिंदूर अजूनही…”

नवी दिल्ली | New Delhi

भारत आणि पाकिस्तानमधील (India vs Pakistan War) तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमध्ये शस्त्रसंधी झाली आहे. यासाठी अमेरिकेने मध्यस्थी केली. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानने काल (शनिवारी) सायंकाळी युद्धबंदी जाहीर केली. मात्र, युद्धबंदीनंतरही भारताचे ऑपरेशन सिंदूर (Opration Sindhoor) सुरु असल्याचे हवाई दलाकडून सोशल मिडियाच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या शस्त्रसंधीच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच आज (रविवारी) तीन महत्वाच्या बैठका झाल्या. यावेळी मोदी यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत सीडीएस अनिल चौहान आणि तिन्ही सैन्याचे प्रमुख देखील उपस्थित होते. तसेच रॉ आणि आयबीचे प्रमुखही होते. या बैठकीत शस्त्रसंधीच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानकडून झालेले हल्ले, शस्त्रसंधीचे झालेले उल्लंघन याबाबत चर्चा झाल्याचे बोलले जात आहे.

हवाई दलाने (Air Force) त्यांच्या सोशल मीडिया (Social Media) हँडल एक्सवर म्हटले की, “भारतीय हवाई दलाने (IAF) ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत नेमून दिलेली सर्व कामे अचूकतेने आणि जबाबदारीने यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहेत. ही कारवाई देशाच्या हिताच्या अनुषंगाने विचारपूर्वक आणि काळजीपूर्वक पार पाडण्यात आली. ही कारवाई अजूनही सुरू असल्याने त्याची संपूर्ण माहिती लवकरच दिली जाईल. लोकांना कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नये”, असे हवाई दल म्हणाले आहे.

#OperationSindoor | Indian Air Force tweets, "…Since the Operations are still ongoing, a detailed briefing will be conducted in due course. The IAF urges all to refrain from speculation and dissemination of unverified information." pic.twitter.com/tRSoEEZj8t

— ANI (@ANI) May 11, 2025