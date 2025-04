Gautam Gambhir Death Threat: भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य कोच गौतम गंभीर यांना ‘ISIS कश्मीर’कडून जीवे मारण्याची धमकी

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi

मंगळवारी काश्मिरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे संपूर्ण देश हादरून गेलेला असतानाच आता टीम इंडियाचा मुख्य कोच गौतम गंभीरला जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. ISIS काश्मिरकडून ही धमकी मिळाल्याची माहिती आहे. गंभीरने २३ एप्रिल रोजी दिल्ली पोलिसांकडे या प्रकरणी एफआयआर दाखल केला आहे. आपल्यासह कुटुंबाला सुरक्षा मिळावी अशी मागणी त्याने केली आहे.

ISIS काश्मीरकडून जीवे मारण्याची धमकी

मिळालेल्या माहितीनुसार, गौतम गंभीरला दहशतवादी संघटना ISIS काश्मीरकडून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. गंभीरने दिल्ली पोलिसांना संपर्क करत एफआयआर देखील दाखल केली आहे. यावेळी त्याने स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी सुरक्षा मागितली आहे. सध्या सुरू असलेल्या आयपीएलमुळे गौतम गंभीर सध्या टीम इंडियापासून ब्रेकवर आहे. अलीकडेच तो त्याच्या कुटुंबासह युरोप दौऱ्यावर गेला होता. पण पहलगाम हल्ल्याच्या एका दिवसानंतर त्याला धमकी देण्यात आली आहे.

Former BJP MP and current head coach of the Indian cricket team, Gautam Gambhir, received a death threat from 'ISIS Kashmir'. On Wednesday, he approached the Delhi Police, filing a formal complaint for an FIR and seeking measures to safeguard his family’s security: Office of… pic.twitter.com/MEG26UIwFh

— ANI (@ANI) April 24, 2025