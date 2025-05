India vs Pakistan : पाकिस्तानच्या सीमेत चुकून गेलेल्या BSF जवानाची २० दिवसांनी सुटका; अटारी बॉर्डरवरुन पूर्णम कुमार शॉ परतले

नवी दिल्ली | New Delhi

गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तानच्या (Pakistan) ताब्यात असलेला भारतीय सीमा सुरक्षा दलाचे (BSF) जवान पूर्णम कुमार शॉ (Purnam Kumar Shaw) यांना पाकिस्तानने सोडले आहे. भारताने पूर्णम कुमार शॉ यांच्या बदल्यात पाकिस्तानी रेंजर्सना परत पाठवले आहे. भारताचे जवान पूर्णम कुमार शॉ यांना पाकिस्तानने भारताकडे सोपवले असून, ते अटारी बॉर्डरवरुन परत आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी पूर्णम कुमार शॉ यांनी चुकून सीमारेषा ओलांडली होती आणि ते पाकिस्तानमध्ये गेले होते. त्याठिकाणी पाकिस्तानी सैन्याने पूर्णम कुमार शॉ यांना ताब्यात घेतले होते.

यानंतर मध्यंतरीच्या काळात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ऑपरेशन सिंदूरनंतर युद्ध (India Pak War) सुरु झाले होते. त्यामुळे पूर्णम कुमार शॉ पाकिस्तानी सैन्याच्या ताब्यात होते. पाकिस्तानने त्यांना २३ एप्रिल रोजी पकडले होते. मात्र, आता भारतासोबत शस्त्रसंधी झाल्यानंतर पाकिस्तानने त्यांना सोडले आहे. तर भारताने सुद्धा पाकिस्तानी रेंजर्सच्या एका सैनिकाला पकडले होते. आता दोन्ही देशांनी जवान आणि रेंजर्सच एक्सेंज केले असून, जवान आणि रेंजर्सची एक्सेंज करण्याची प्रक्रिया सकाळी १०.३० वाजता अटारीमध्ये (Atari) झाली.

Today at 1030 hrs Constable Purnam Kumar Shaw has been taken back from Pakistan by BSF at Attari – Wagha border. Constable Purnam Kumar Shaw had inadvertently crossed over to Pakistan territory, while on operational duty in area of Ferozepur sector on 23rd April 2025 around 1150… pic.twitter.com/0S1KVrfOSL

