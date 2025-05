Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांची iphone नंतर Samsung ला धमकी; केली मोठी घोषणा

नवी दिल्ली | New Delhi

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी भारतात आयफोन बनवण्याबद्दल पुन्हा एकदा अ‍ॅपलला धमकी दिली आहे. अमेरिकेत विकले जाणारे आयफोन भारतात किंवा इतर कोणत्याही देशात नव्हे, तर अमेरिकेतच बनवले पाहिजेत, नाहीतर २५ टक्के टॅरिफ द्यावा लागेल, असा इशारा त्यांनी अ‍ॅपलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक यांना दिला आहे. त्यानंतर आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अ‍ॅपलसह (Apple) सॅमसंग (Samsung) आणि परदेशी स्मार्टफोन कंपन्यांवरही अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे.

ट्रम्प यांनी अमेरिकन (American) बाजारपेठेतील निष्पक्ष स्पर्धेच्या आधारावर हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तर ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल असे सांगण्यात येत आहे. भारतात आयफोन निर्मिती करण्याच्या अ‍ॅपलच्या अडचणी वाढताना दिसत आहे. कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडूनच याला विरोध होऊ लागला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधी टिम कुक यांनी भारतात भारतात आयफोन निर्मित करू नका असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर आता टॅरिफचे (Tariffs) अस्त्र उपसण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

#WATCH | Washington, DC: US President Donald Trump announced 25% tariffs on iPhones manufactured outside the US

US President Donald Trump says, " It would be more. It would also be Samsung and anybody that makes that product. Otherwise, it wouldn't be fair…when they build… pic.twitter.com/mo6t8PMlGd

— ANI (@ANI) May 23, 2025