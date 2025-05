Jammu-Kashmir : भारतीय सैन्याचे जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्च ऑपरेशन; चकमकीत तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा

नवी दिल्ली | New Delhi

जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये (Pahalgam) दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात २६ भारतीय पर्यटकांचा मृत्यू (Death) झाला होता. यानंतर भारताने त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवत पाकिस्तानमधील तब्बल ९ दहशतवादी ठिकाणांवर हवाई हल्ले करत बदला घेतला. यानंतर आज पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीरच्या शोपियन जिल्ह्यामध्ये सुरक्षादल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली असून, या घटनेत तीन दहशतवादी ठार (Killed) झाले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑपरेशन सिंदूरनंतर आता जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu-Kashmir) सर्च ऑपरेशन राबवले जात आहे. काश्मीरमध्ये लपलेल्या पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवाद्यांचा शोध भारतीय सैन्य दलाकडून घेतला जात आहे. या शोध मोहिमवेळी भारतीय सैन्याला शोपियनमध्ये (Shopian) दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर सैन्याने दहशतवाद्यांना घेराव घातला असता यावेळी झालेल्या चकमकीमध्ये काही मिनिटांमध्येच एक दहशतवादी ठार झाला तर त्यानंतर दोन तास सुरू असलेल्या चकमकीमध्ये आणखी दोन दहशतवादी ठार झाले.

