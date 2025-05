Rahul Gandhi : “पाकिस्तानला माहिती देणे ही चूक नव्हती, तर हा गंभीर…”; राहुल गांधींनी ‘तो’ Video शेअर करत परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांना घेरलं

नवी दिल्ली | New Delhi

जम्मू-काश्मीरच्या (Jammu and Kashmir) पहलगाममध्ये (Pahalgam) दहशतवाद्यांनी (Teerorist) केलेल्या हल्ल्यात २६ भारतीयांचा मृत्यू (Death) झाला होता. त्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळे उद्ध्वस्त केली. या कारवाईमुळे देशभरातील नागरिकांमध्ये समाधान पाहायला मिळत आहे. मात्र, दुसरीकडे या ऑपरेशनवरुन राजकारण सुरू झाल्याचे दिसत आहे.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ.एस.जयशंकर (S Jaishankar) यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये त्यांनी पाकिस्तानला हल्ल्याची माहिती असल्याचे म्हटल्याचे ऐकू येते.आता यावरुन लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांचाच व्हिडिओ शेअर करून त्यांना घेरत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये परराष्ट्र मंत्री म्हणत आहेत की, “कारवाईच्या सुरुवातीलाच पाकिस्तानला माहिती देण्यात आली होती की, भारत फक्त दहशतवादी तळांना लक्ष्य करत आहे, पाकिस्तानी सैन्याला नाही.

Informing Pakistan at the start of our attack was a crime.

EAM has publicly admitted that GOI did it.

1. Who authorised it?

2. ⁠How many aircraft did our airforce lose as a result? pic.twitter.com/KmawLLf4yW

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 17, 2025