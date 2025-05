Operation Keller: जम्मू-काश्मीरच्या शोपियामध्ये मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा जप्त; तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi

जम्मू-कश्मीरच्या शोपियां जिल्ह्यात भारतीय सैन्याने मंगळवारी ‘ऑपरेशन केलर’ अंतर्गत लष्कर-ए-तैयबा या दहशतवादी संघटनेच्या तीन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले. या ठार झालेल्या दहशतवाद्यांकडून सुरक्षा यंत्रणांनी मोठा शस्त्रसाठा जप्त केला आहे. १३ मे रोजी शोपियानातील केलर इथल्या जंगलात सुरक्षा दलाने ही कारवाई केली होती. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे, ग्रेनेड, काडतुसे, बॅगपॅक आणि दहशतवाद्यांचे ओळखपत्र जप्त करण्यात आले आहेत.

LoC वरील गोळीबार बंद होताच सैन्य दलांनी जम्मू काश्मीरात दहशतवाद्यांविरोधात जोरदार शोधमोहिम राबवली. त्यात मंगळवारी सकाळी शोपियान जिल्ह्यात दहशतवादी आणि सुरक्षा दलात चकमक उडाली. यात लश्कर-ए-तोयबाचा कमांडर शाहीद कुट्टे आणि अदनान शफीसह ३ दहशतवादी मारले गेले. यातील तिसरा दहशतवादी अहसान-उल-हक शेख हा पुलवामातील रहिवासी आहे. या दहशतवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात दारुगोळा, हत्यारे जप्त करण्यात आली आहेत. त्यात एके ४७, मॅगजीन, ग्रेनेड आणि अन्य शस्त्रांचा समावेश आहे.

Update : OPERATION KELLER

Based on inputs by intelligence agencies about presence of terrorists in the Keller Forest of #Shopian District, Jammu & Kashmir, a joint operation was launched by #IndianArmy, @JmuKmrPolice and CRPF on 13 May 2025, resulting in neutralisation of… https://t.co/diHsasfXvA pic.twitter.com/Zais9SLlMb

— ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) May 14, 2025