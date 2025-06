Parliament Monsoon Session 2025 : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला ‘या’ तारखेपासून होणार सुरुवात

नवी दिल्ली | New Delhi

केंद्र सरकारने (Central Government) संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या (Monsoon Season) तारखांची घोषणा केली आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी माहिती दिली आहे. त्यानुसार संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै रोजी सुरू होणार आहे. तर १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी हे अधिवेशन संपणार आहे.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय कामकाज मंत्रिमंडळ समितीने अधिवेशनाच्या तारखांची शिफारस केली आहे, असे रिजिजू यांनी सांगितल्याचे समोर आले आहे. याआधी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget Season) ३१ जानेवारी रोजी सुरू झाले होते. तर ४ एप्रिल २०२५ रोजी संपले होते.

#WATCH | Delhi | The government has decided to convene the Monsoon Session of the Parliament from 21st July till 12th August, says Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju. pic.twitter.com/mopcpyWdpw

— ANI (@ANI) June 4, 2025