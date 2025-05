Maharashtra Monsoon Update 2025 : अखेर मान्सून महाराष्ट्रात दाखल; कसा असणार पावसाचा पुढील प्रवास?

मुंबई | Mumbai

देशभरात आतुरतेने वाट पाहिला जाणाऱ्या मोसमी पावसाने (Monsoon Update) यंदा वेळेआधीच केरळमध्ये (Keral) दाखल होऊन एक सुखद धक्का दिला होता. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) काल मोसमी पाऊस केरळमध्ये दाखल झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. यंदा मोसमी पावसाने सरासरी वेळेपेक्षा केरळमध्ये तब्बल ८ दिवस आधीच हजेरी लावली आहे. यापूर्वी २००९ मध्ये मोसमी पाऊस केरळात २३ मे रोजी दाखल झाला होता. त्यानंतर १६ वर्षांनी मोसमी पाऊस इतक्या लवकर केरळात दाखल झाला होता.

दरम्यान, केरळबरोबरच तामिळनाडूचा (Tamil Nādu) बहुतांश भाग व्यापून कर्नाटकाच्या (Karnatka) काही भागापर्यंत मोसमी पावसाने शनिवारी मजल मारली होती. त्यानंतर गोव्याच्या वेशीवरही मोसमी पाऊस दाखल झाला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात (Maharashtra) मान्सून कधी दाखल होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. अखेर राज्यातही तब्बल १२ दिवस आधीच मान्सून दाखल झाला आहे.

Update on Further advance of Southwest Monsoon today, the 25th May, 2025

❖The Southwest Monsoon has further advanced into some more parts of westcentral & eastcentral Arabian Sea, some more parts of Karnataka, entire Goa, some parts of Maharashtra, some more parts of…

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 25, 2025