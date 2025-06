Sonam Raghuvanshi : हनिमुनसाठी गेली अन् नवऱ्याला कट रचून संपवलं; पोलिसांनी उत्तरप्रदेशातून प्रियकरासह घेतलं ताब्यात

नवी दिल्ली | New Delhi | वृत्तसंस्था

मेघालयात हनिमूनसाठी (Honeymoon Couple Case) गेलेल्या इंदूरच्या वाहतूक व्यावसायिक राजा रघुवंशीची (Raja Raghuvanshi) पत्नी सोनमने (Sonam Raghuvanshi Case) सुपारी देऊन हत्या हत्या केल्याचे समोर आले आहे. मध्य प्रदेशातील तिघा जणांना सुपारी देण्यात आली होती. या प्रकरणात सोनमचा प्रियकर राज कुशवाहा देखील सामील असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. तर सोनमला उत्तर प्रदेशातील गाजीपूरमध्ये (Ghazipur) पोलिसांनी अटक केली आहे.

राजा आणि सोनम रघुवंशी यांचे ११ मे रोजी लग्न (Marriage) झाले होते. यानंतर ते २० मे रोजी हनिमूनसाठी शिलाँगला गेले होते. यात प्रथम त्यांनी गुवाहाटी येथील कामाख्या देवीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर येथून ते २३ मे रोजी मेघालयातील शिलाँगला गले. सुरुवातीला कुटुंब दोघांशी बोलत राहिले, मात्र नंतर संपर्क तुटला होता. यानंतर या जोडप्याची भाड्याने घेतलेली स्कूटी सोहरारीम परिसरात सोडून दिलेली आढळून आली. त्यानंतर २ जून रोजी वेई सोडोंग धबधब्याजवळील एका नाल्यात राजा रघुवंशीचा कुजलेला मृतदेह आढळला. यानंतर पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला. तर पत्नी सोनमचा कोणताही पत्ता लागला नाही, ज्यामुळे कुटुंबाला अपहरणाचा संशय येऊ लागला होता.

Indore missing couple case | Sonam Raghuvanshi, age about 24 years, was found at Kashi Dhaba on the Varanasi-Ghazipur main road. She was sent to Sadar Hospital for initial treatment and then kept in the One Stop Centre in Ghazipur: ADG Law and Order, Uttar Pradesh, Amitabh Yash… pic.twitter.com/6buc7iX5eG

