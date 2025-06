केरळमधील बेपोर किनाऱ्याजवळ सिंगापूरच्या मालवाहू जहाजाला स्फोटानंतर आग; २२ पैकी १८ क्रृ मेंबर सुरक्षित ४ बेपत्ता

नवी दिल्ली वृत्तंसस्था | New Delhi

केरळच्या किनाऱ्याजवळ एका कंटेनर शीपचा मोठा अपघात झाला आहे. समुद्रात कंटेनर वाहतूक करणाऱ्या सिंगापूरचा ध्वज असलेल्या ‘MV WAN HAI 503’ या कंटेनर जहाजात स्फोट झाला. हे जहाज कोलंबो (श्रीलंका) येथून 7 जून रोजी निघाले होते आणि १० जून रोजी मुंबईत पोहोचण्याचे नियोजन होते, अशी माहिती संरक्षण जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या मालवाहू जहाजावर एकूण २२ क्रू मेंबर्स होते, अशी माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार कोचीपासून सुमारे 315 किमी अंतरावर जहाजाच्या अंडरडेटकमध्ये हा स्फोट झाला आहे. या स्फोटात चार क्रू मेंबर्स बेपत्ता झाले असून, पाच जण जखमी झाले आहेत.

सुमारे 270 मीटर लांब व 12.5 मीटर खोल असलेले हे कंटेनर जहाज केरळच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ असताना सकाळी 10.30 वाजता जहाजाच्या अंतर्गत भागात (underdeck) स्फोट झाला. या स्फोटाची माहिती मुंबई येथील Maritime Operations Centre (MOC) ने कोचीतील त्यांच्या समकक्ष केंद्राला दिली.

Kerala | A cargo ship catches fire off the coast of Beypore in Kozhikode. The vessel is a Singapore-flagged container ship, 270 m long and with a draught of 12.5m, with LPC Colombo. The vessel departed Colombo on 7th June with NPC Mumbai, 10 June. More details awaited: Indian… pic.twitter.com/dwz4iv0tgk

— ANI (@ANI) June 9, 2025