समुद्रात वॉटर स्पोर्ट्स दरम्यान घडली मोठी दुर्घटना; सौरव गांगुलीचा भाऊ आणि मेहुणी थोडक्या बचावले

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi

माजी क्रिकेटपटू आणि कर्णधार सौरव गांगलीचा भाऊ स्नेहाशीष गांगुली आणि त्याची पत्नी अर्पिता एका दुर्घटनेतून थोडक्यात बचावले आहे. रविवारी त्यांची स्पीडबोट समुद्रात पलटून अपघात झाला. पुरी येथील बीचवर वॉटर स्पोर्टस दरम्यान हा प्रकार घडला. पोलिसांनी सोमवारी ही माहिती दिली. ही घटना शनिवारी संध्याकाळी लाईटहाऊसच्या जवळ घडली. त्यावेळी स्नेहाशीष आणि अर्पिता स्पीडबोट चालवण्याचा आनंद घेत होते.

सौरव गांगुली यांचा भाऊ स्नेहाशीष गांगुली आणि वहिनी अर्पिता गांगुली ओडिशातील पुरी येथे सुट्टीसाठी गेले होते. रविवारी ते समुद्रातील वॉटर स्पोर्ट्स अ‍ॅक्टिव्हिटी दरम्यान स्पीडबोटमध्ये होते, पण समुद्राच्या उग्र लाटांमुळे बोट उलटली आणि ते पाण्यात फेकले गेले. पण, बचावपथकाने घाईने धाव घेत दोघांनाही वाचवले. या घटनेचा एक व्हिडिओही समोर आला आहे, ज्यामध्ये स्पीडबोट उलटलेली दिसते आणि बचावपथक प्रयत्न करताना दिसते.

सौरव गांगुली यांचे बंधू स्नेहाशीष आणि त्यांची पत्नी अर्पिता यांनी घडलेल्या घटनेबद्दल माहिती दिली. ‘बोटीमध्ये कमी प्रवासी होते. त्यामुळे ती हलकी होती. समुद्र अतिशय उग्र होता. त्यामुळे बोट उलटली. बोटीची क्षमता १० प्रवाशांची होती. पण पैशांच्या लालसेपोटी चालकाने केवळ ३ ते ४ जण चढल्यावरच बोट सोडली. त्या दिवशी समुद्रात जाणारी ती शेवटची बोट होती. समुद्रात जाताना आम्हाला भीती वाटत होती. आम्ही ती बोट चालकाकडे बोलूनही दाखवली. पण परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे त्यांनी सांगितले,’ अशी माहिती अर्पिता यांनी दिली.

VIDEO | Puri, Odisha: Cricket Association of Bengal (CAB) President and brother of former Indian cricket team captain Sourav Ganguly, Snehasish Ganguly, and his wife Arpita Ganguly were safely rescued after they encountered a horror as their speedboat capsized off Puri coast.… pic.twitter.com/rWCOB4bgYm

— Press Trust of India (@PTI_News) May 26, 2025