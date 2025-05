Team India Schedule : भारत-ऑस्ट्रेलिया सामान्यांचे वेळापत्रक BCCI कडून जाहीर; कधी आणि कुठे होणार लढत?

मुंबई | Mumbai

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या भारत दौऱ्याचे (India Tour) वेळापत्रक जाहीर केले आहे. ऑस्ट्रेलियाचा हा दौरा अ पुरुष क्रिकेट संघाचा आणि महिला संघ संघाचा असणार आहे. दोन ऑस्ट्रेलियन संघांव्यतिरिक्त, दक्षिण आफ्रिकेचा अ संघ देखील भारत दौऱ्यावर येणार आहे.

ऑस्ट्रेलियाचा महिला संघ (Australian Women Team) ऑस्ट्रेलिया अ व दक्षिण आफ्रिका अ असे पुरुष संघ सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत भारत दौऱ्यावर येणार आहेत आणि एकूण १३ सामने खेळणार आहेत. यात ऑस्ट्रेलिया महिला संघ १४ ते २० सप्टेंबर दरम्यान भारतासोबत (India) ३ सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे. त्याचवेळी, ऑस्ट्रेलिया अ संघ २ मल्टी-डे सामने आणि ३ एकदिवसीय सामन्यांसाठी दौरा करेल. हा संघ १६ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर दरम्यान भारत दौऱ्यावर असेल.

BCCI announces fixtures for Australia Women's tour to India.

The tour will serve as crucial preparation ahead of the ICC Women's Cricket World Cup 2025. The three ODIs will be played at the M. A. Chidambaram Stadium, Chennai.#INDvAUS pic.twitter.com/uInXVEowPz

— BCCI Women (@BCCIWomen) May 29, 2025