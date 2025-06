Mumbai Railway Accident : मुंबईमध्ये विचित्र अपघात; धावत्या लोकलमधून ट्रॅकवर पडल्याने पाच जणांचा मृत्यू

मुंबई | Mumbai

मध्य रेल्वेमार्गावर (Mumbai Train Accident) आज (९ जून) सकाळी एक मोठा अपघात झाला आहे.पुष्पक एक्स्प्रेस (Pushpak Express Train Accident) कसाऱ्याच्या दिशेने जात असताना या गाडीतून पाच प्रवाशी रेल्वे ट्रॅकवर पडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला आहे. मुंब्रा ते दिवा स्थानकादरम्यान ही दुर्घटना घडली असून, या घटनेमुळे रेल्वे रुळावर रक्त आणि मृतदेह पसरल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे.

रेल्वेत प्रवाशांची संख्या अधिक असल्याने प्रवासी दाराजवळ उभे राहून प्रवास करत होते. सकाळच्या वेळी शाळा-महाविद्यालये सुरू झाल्याने प्रवाशांची संख्या जास्त होती. दरवाज्यावर लटकलेल्या प्रवाशांमध्ये धक्काबुक्की झाल्याने ही दुर्घटना घडल्याचा अंदाज आहे. यात ६ जणांचा मृत्यू झाला असून, काही जण जखमी झाले आहेत. या जखमींना तातडीने रुग्णवाहिकेद्वारे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Video | A man hanging from a local train falls on the track. Clip recorded from an AC local train running parall to it. https://t.co/OvotIBXT0P

— MUMBAI NEWS (@Mumbaikhabar9) July 26, 2024