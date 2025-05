Delhi-Srinagar Flight: २२७ प्रवासी थोडक्यात बचावले! दिल्लीहून श्रीनगरला जाणाऱ्या विमानाचे इमर्जेन्सी लँडिंग; विमानाच्या पुढच्या भागाचे नुकसान

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi

राज्यासह देशातील अनेक राज्यांना सध्या अवकाळी पावसाचा फटका बसताना दिसत आहे. बदलत्या हवामानाचा फटका आता विमानसेवेलाही बसला आहे. दिल्लीहून श्रीनगरला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाला खराब हवामानाचा फटका बसला. दिल्लीतून श्रीनगरला जाणारे विमान वादळी वाऱ्याच्या कचाट्यात आल्याने श्रीनगर विमानतळावर या विमानाचे इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले. वीज कोसळल्याने विमानात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे वैमानिकाने आपत्कालीन परिस्थितीबद्दल हवाई वाहतूक नियंत्रणाला माहिती दिली आणि 200हून अधिक प्रवासी असलेले इंडिगो विमानाचे इमर्जेन्सी लँडिंग करण्यात आले.

प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, इंडिगोच्या विमान क्रमांक 6E-2142 खराब हवामानातून जात असताना अचानक वीजेचे जोरदार झटके जाणवले. या घटनेचे सोशल मीडियावर अनेक व्हिडीओ व्हायरल झाले असून, विमानात घाबरलेले प्रवासी प्रार्थना करताना दिसत आहेत. काही प्रवासी आक्रोश करतानाही दिसत आहेत. इंडिगो विमानच्या या उड्डाणाचे ट्रॅकिंग पाहिल्यास हे विमान वादळात सैरभैर झाल्याचे दिसून येत आहे. आकाशातील वादळात विमान गोल गोल फिरत असल्याचे लक्षात येताच विमानातील क्रु मेंबर आणि पायलटच्या प्रसंगावधानतेमुळे विमानाचे इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले.

IndiGo issues press statement – “IndiGo flight 6E 2142 operating from Delhi to Srinagar encountered sudden hailstorm en route. The flight and cabin crew followed established protocol and the aircraft landed safely in Srinagar. The airport team attended to the customers after… pic.twitter.com/clliOB3lwt

— ANI (@ANI) May 21, 2025