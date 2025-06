Make In India: भारताच्या हवाई सामर्थ्यात होणार वाढ; राफेलचे भाग भारतातच तयार होणार, डसॉल्ट-टाटामध्ये करार

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi

ऑपरेशन सिंदूरद्वारे पाकिस्तानची खोड मोडल्यानंतर आता भारतीय संरक्षण दलांसाठी आणखी एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. भारताने संरक्षण दलाचे बजेट वाढवल्यानंतर आता फ्रान्सचे राफेल लढाऊ विमानाची निर्मिती भारतातच केली जाणार आहे.

हैदराबादमध्ये अत्याधुनिक प्लांटची निर्मिती

फ्रान्सच्या बाहेर राफेल लढाऊ विमानांचे फ्युझलाज (मुख्य ढाचा) तयार करण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे. यासाठी डसॉल्ट एव्हिएशन आणि भारतातील टाटा अ‍ॅडव्हान्स्ड सिस्टिम्स लिमिटेड (TASL) यांच्यात करार झाले आहेत. यासाठी टाटा कंपनी हैदराबादमध्ये एक अत्याधुनिक प्लांट उभे करणार आहे. राफेलचा पहिला मुख्य भाग आर्थिक वर्ष २०२८ मध्ये तयार होण्याची शक्यता आहे.

हे उत्पादन भारतीय तसेच जागतिक बाजारपेठांसाठी केले जाणार असून यामुळे सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला चालना मिळणार आहे. तर देशाची संरक्षण स्वयंपूर्णतेकडे वाटचालही अधिक वेगाने होणार आहे. त्यासोबतच भारताच्या एअरोस्पेस उत्पादन क्षमता मजबूत करणे आणि जागतिक पुरवठा साखळीला पाठिंबा देण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल असणार आहे.

Precision meets partnership ✈️⚙️

Dassault Aviation partners with Tata Advanced Systems to manufacture Rafale fighter aircraft fuselage for India and other global markets.#TataAdvancedSystems #DassaultAviation #Rafale #MakeInIndia #Aerospace #DefenceManufacturing… pic.twitter.com/MDLIOzXwxx

— Tata Advanced Systems Limited (@tataadvanced) June 5, 2025