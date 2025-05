Maharashtra News : राज्य सरकारची लष्कराच्या तिन्ही दलांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक; CM फडणवीसांनी दिली महत्त्वाची माहिती

मुंबई | Mumbai

भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) यांच्यात युद्धबंदी झाली असली तरी भारतावरील (India) धोका अद्याप टळलेला नाही. त्यामुळे अजूनही भारताने सावध भूमिका घेतांना दिसत आहे. भारतीय लष्कराचे (Indian Army) तिन्ही दल सीमेवर कार्यरत असून, राज्याच्या सीमाही सुरक्षित राहाव्या यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज संरक्षण दल आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी पार पडली.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले की, “सध्याच्या युद्धजन्य स्थितीत महाराष्ट्र सरकारच्या विविध विभागांची आपण बैठक घेतली होती. पण सैन्यदलाच्या अधिकाऱ्यांशी आपण बैठक घेतली नव्हती. आजच्या बैठकीत या दिवसांमध्ये आपण अधिक काय करायची गरज आहे, भविष्यात आपण काय केलं पाहिजे आणि आत्ताही आपण कसे सतर्क राहायला हवे यादृष्टीने सैन्यदलाच्या आमच्याकडून काय अपेक्षा आहेत, हे समजून घेतले”, असे त्यांनी म्हटले.

पुढे ते म्हणाले की, “भारतीय सैन्याने ज्या ताकदीने आणि अचूकपणे ऑपरेशन सिंदुर (Operation Sindoor) राबविले, ते अभूतपूर्व आहे. संरक्षण दलाला मी सॅल्युट करतो. मुंबईसारखे शहर हे अतिशय महत्वपूर्ण असून, भारताची आर्थिक राजधानी आहे. यापूर्वी मुंबईवर (Mumbai) हल्ले झाले तेव्हा शत्रूकडून आम्ही भारताच्या आर्थिक राजधानीवर हल्ला केला हे दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे संवेदनशील आहे. त्या दृष्टीने काय खबरदारी घ्यायला हवी, यासाठी आजची बैठक (Meeting) आम्ही घेतली”, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

