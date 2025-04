Pahalgam Terror Attack: साता जन्माची गाठ सात दिवसात तुटली; शहीद झालेल्या पतीच्या शवपेटीला मिठी मारताच हंबरडा फोडला, सॅल्युट मारत म्हणाली…

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi

जम्मू काश्मीरच्या पहलगाममध्ये मंगळवारी दहशतवादी हल्ला झाला. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये शहीद झालेल्या भारतीय नौदलाचे अधिकारी विनय नरवाल यांना साश्रू नयनांनी अखेरचा निरोप दिला. यावेळी नवविवाहित पत्नी हिमानीने दिल्ली एअरपोर्टवर पतीचे पार्थिव पाहून हंबरडा फोडला. यावेळी ती एकच प्रश्न विचारत होती की,’मी आता कशी जगू?’

पहलगामध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात आत्तापर्यंत २६ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहे. हा हल्ला हा २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्यानंतरचा दुसरा सर्वांत मोठा हल्ला आहे. साधारणपणे चार दहशतवाद्यांनी हा हल्ला केला. दहशतवाद्यांनी धर्म विचारत पर्यटकांच्या दिशेने चार ते पाच मिनिटे गोळीबार केला.

या हल्ल्यात नौदलाचे अधिकारी असलेल्या विनय नरवाल याचाही मृत्यू झाला आहे. २६ वर्षीय विनयचा ७ दिवसांपूर्वी म्हणजेच १६ एप्रिल रोजी हिमांशीशी विवाह झाले होते. हनीमूनसाठी ते पहलगामला गेले होते. मात्र पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यात त्यांना जीव गमवावा लागला आहे. दहशतवाद्यांनी हिमाशींसमोर विनयवर गोळ्या झाडल्या. यानंतर पत्नीने आता विनयला अखेरचा निरोप दिला आहे.

#WATCH | Delhi | Indian Navy Lieutenant Vinay Narwal's wife bids an emotional farewell to her husband, who was killed in the Pahalgam terror attack

The couple got married on April 16. pic.twitter.com/KJpLEeyxfJ

— ANI (@ANI) April 23, 2025