PM Narendra Modi: “आजच्या कार्यक्रमामुळे अनेकांची झोप उडाणार”; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विरोधकांना टोला

केरळ | Kerala

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केरळ दौऱ्यावर होते. त्यांनी केरळमधील तिरुअनंतपुरम येथील विझिंजम आंतरराष्ट्रीय बंदराचे उद्घाटन केले. या कार्यक्रमादरम्यान काँग्रेस नेते शशी थरूर हे देखील व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी पीएम मोदी यांनी असे विधान केले आहे की, ‘त्या’ विधानामुळे राजकीय वर्तुळात अस्वस्थता वाढली आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “मी मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांना सांगू इच्छितो की, तुम्ही इंडिया ब्लॉकचे एक मजबूत आधारस्तंभ आहात. शशी थरूरही इथे बसले आहेत. आजच्या कार्यक्रमामुळे अनेकांची झोप उडाणार आहे,”असे म्हणत मोदींनी टोला लगावला.

काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?

PM मोदी विझिंजम बंदराच्या उद्घाटन समारंभात बोलताना म्हणाले की, ‘मी मुख्यमंत्र्यांना सांगू इच्छितो की, मुख्यमंत्री विजयन येथे बसले आहेत. ते इंडिया आघाडीचे एक मजबूत आधारस्तंभ आहेत. शशी थरूर देखील बसले आहेत. आजच्या कार्यक्रमामुळे अनेकांची झोप उडेल. जिथे संदेश जायचा होता तिथे गेला आहे.” पीएम मोदींच्या या वाक्यामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात गौतम अदाणी यांच्या नावाचाही उल्लेख केला.

The Vizhinjam International Deepwater Multipurpose Seaport in Kerala is a significant advancement in India's maritime infrastructure. https://t.co/sUeQ5k7TK1

आद्य शंकराचार्यांनी चेतना जागृत केली

मोदी म्हणाले, “आज भगवान आदि शंकराचार्य यांची जयंती आहे. तीन वर्षांपूर्वी सप्टेंबर महिन्यात मला त्यांच्या जन्मभूमीत जाण्याचे भाग्य लाभले. आद्य शंकराचार्य यांनी केरळ सोडून देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यात मठ स्थापन करून राष्ट्राची चेतना जागृत केली. मी त्यांना अभिवादन करतो.”

केरळला जागतिक सागरी नकाशावर स्थान मिळण्याची अपेक्षा

विझिनजम बंदर सुरू झाल्यामुळे, केरळला जागतिक सागरी नकाशावर एक महत्त्वाचे स्थान मिळण्याची अपेक्षा आहे. हे बंदर आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि शिपिंगमध्ये भारताच्या भूमिकेत एक गेम चेंजर ठरू शकते.

Inauguration of the Vizhinjam Port in Kerala is significant for India’s maritime sector. People have been waiting for this port for many years. It will boost trade, commerce and will be particularly beneficial for Kerala’s economy.

Here are glimpses from today’s programme in… pic.twitter.com/T1QQ00AvSA

— Narendra Modi (@narendramodi) May 2, 2025