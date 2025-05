Aaditya Thackeray : पहिल्याच पावसात मुंबई तुंबली; आदित्य ठाकरेंनी भाजपला घेतलं फैलावर, म्हणाले, “गेल्या तीन वर्षांपासून…”

मुंबई | Mumbai

राज्यात मान्सूनचे आगमन झाल्यानंतर सोमवारी सकाळपासून मुंबईत मुसळधार पाऊस (Mumbai Rain) कोसळत आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी पाणी साचले असून रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीला फटका बसला आहे. पहाटेपासूनच पावसाची जोरदार बॅटींग सुरु असल्याने मुंबई ठप्प झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरेंच्या युवासेनेचे अध्यक्ष आणि आमदार आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

यावेळी आदित्य ठाकरे म्हणाले की “मुंबई महापालिकेवर गेल्या तीन वर्षांपासून भाजपचे नियंत्रण असूनही, शहरातील पायाभूत सुविधा ढासळल्या आहेत. भाजप सरकारच्या कमालीच्या बेफिकीरीमुळे आज मुंबई थांबली. ज्याठिकाणी पूर्वी कधीच पाणी साचत नव्हते, अशा भागांत आज पाणी साचले असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. भाजपच्या सगळ्यात वाईट कामाचे हे प्रतिबिंब असल्याचे आदित्य यांनी म्हटले.

This is immensely painful to see. This area was made water logging free by us 4 years ago. Today, because the bjp controlled @mybmc did not initiate the SoPs for the monsoons, it is water logged again. https://t.co/YQ24PbMvU4

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) May 26, 2025