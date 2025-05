Wankhede Standium Stand: वानखेडे स्टेडीयमच्या स्टँड्सला रोहित शर्माचे, शरद पवार, अजित वाडेकरांचं नाव; MCA कडून ‘हिटमॅनचा’ गौरव

मुंबई | Mumbai

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याच्या क्रिकेटमधील भरीव योगदानाचा गौरव म्हणून मुंबईच्या प्रसिद्ध वानखेडे स्टेडियममध्ये त्याच्या नावाने खास स्टँड उभारण्यात आला आहे. शुक्रवारी (दि. १६) या स्टँडचे भव्य उद्घाटन पार पडले. त्यासोबत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार, अजित वाडेकर यांचे ही नाव स्टँडला देण्यात आले आहे. या सोहळ्याला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, MCA अध्यक्ष अजिंक्य नाईक, यांच्यासह भारतीय क्रिकेट मंडळाचे अधिकारी, आजी माजी खेळाडू आणि क्रिकेटच्या चाहत्यांचा समावेश होता.

मुंबईच्या ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियम, जिथे रोहित शर्माने अनेक संस्मरणीय खेळी खेळल्या आहेत, तिथे आता रोहित शर्मा स्टँड म्हणून ओळखले जाणारे स्टँड असेल. वानखेडे स्टेडियममध्ये सचिन तेंडुलकर, सुनील गावसकर यांच्यासह अनेक दिग्गज क्रिकेटपटूंच्या नावावर स्टँड आहेत आणि रोहितचे नावही त्या यादीत जोडले गेले आहे.

वानखेडे स्टेडियमवरील पॅव्हेलियनच्या तिसऱ्या स्टँडला रोहितचे नाव देण्यात येणार आहे. रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०२४चा टी-२० विश्वचषक आणि २०२५ चा चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकला आहे. जरी त्याने टी-२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. मुंबईसाठी त्याने ४६ प्रथम श्रेणी सामने, १७ लिस्ट ए सामने आणि २५ टी-२० सामने खेळले आहेत.

उद्घाटनप्रसंगी रोहितने भावना व्यक्त करताना म्हटले की, “माझ्या क्रिकेट प्रवासाची सुरुवात याच मैदानावर झाली आणि आज माझ्या नावाचा स्टँड इथे असणे, ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. ही बाब मी कायम मनात जपून ठेवीन.”

विशेष म्हणजे रोहितच्या प्रत्येक चढत्या आणि उतरत्या काळात त्याची नेहमी साथ देणारी त्याची पत्नी रितिका देखील यावेळी उपस्थित होती. यावेळी रोहित शर्माच्या नावाच्या स्टॅन्डच उद्घाटन पाहून तिच्या डोळ्यात पाणी आले होते. यावेळा ती आपले अश्रू लपवताना दिसली. रोहित देखील या क्षणी प्रचंड भावूक झाला होता.त्या देखील हा क्षण पाहून खूप आनंद झाला होता.

#WATCH | Mumbai | At the inauguration ceremony of a stand in Wankhede to be named after him, Indian ODI men's cricket team captain Rohit Sharma says, "What is going to happen today, I have never dreamed of. As a kid growing up, I wanted to play for Mumbai, for India. No one… pic.twitter.com/BH2VCjmxFi

— ANI (@ANI) May 16, 2025