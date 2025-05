जम्मु-काश्मिरच्या शोपियानमधून लष्कर-ए-तैयबाचे ‘हायब्रीड दहशतवादी’ सुरक्षा दलांना शरण; कोण आहेत हे दहशतवादी?

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi

पहलगाम हल्ल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी आता काश्मीर खोऱ्यातील सर्च ऑपरेशन आणखी तीव्र केले आहे. या दरम्यान सुरक्षा यंत्रणांना मोठे यश मिळत आहे. बुधवारी रात्री एका सर्च ऑपरेशन दरम्यान सुरक्षा दलाने शोपियानमधून दोन हायब्रिड दहशतवाद्यांना ताब्यात घेतले आहे.

आत्मसमर्पण केलेल्या दहशतवाद्यांची नावे इरफान बशीर आणि उजैर सलाम अशी आहेत. दोघेही लष्कर-ए-तैयबा संघटनेशी संबंधित होते आणि ते हायब्रिड दहशतवादी म्हणून काम करायचे, त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात दारुगोळा जप्त करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी बुधवारी रात्री शोपियानच्या बस्कुचन भागात सर्च ऑपरेशन सुरू केले होते. या ठिकाणी दहशतवादी लपून बसल्याचा सुगावा पोलिसांना माहिती मिळाली होती. यानंतर त्यांनी या परिसराला चारही बाजूंनी वेढा दिला आणि पोलिसांची कुमक पाहून दोन्ही दहशतवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले.

Shopian, Jammu and Kashmir | Two LeT hybrid terrorists identified as Irfan Bashir and Uzair Salam surrendered following an operation launched by security forces in Baskuchan area yesterday. Two AK-56 rifles, 4 magazines, 102 rounds (7.62x39mm), 2 hand grenades, 2 pouches etc were… pic.twitter.com/IkJVl4fPXs

— ANI (@ANI) May 29, 2025