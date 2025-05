Lairai Devi Stampede : लैराई देवीच्या यात्रेत चेंगराचेंगरी; ६ जणांचा मृत्यू, ३० हून अधिक जखमी

नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था | New Delhi

लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या गोव्यातील (Goa) शिरगाव (Shirgaon) येथील लैराई देवी यात्रेदरम्यान (Lairai Devi Yatra) चेंगराचेंगरी झाल्याची घटना आज (शनिवारी) पहाटेच्या सुमारास घडली आहे. या दुर्घटनेत सहा भाविकांचा मृत्यू (Death) झाला असून तीस हून अधिक जखमी झाले आहेत. या जखमींना गोव्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले असून, यातील १५ जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती मिळत आहे.

लैराई देवीचे मंदिर दक्षिण गोव्यातील शिरोडा गावात (Shiroda Village) आहे. या मंदिरात दरवर्षी यात्रा असते. त्यामध्ये ४० ते ५० हजार भाविक (Devotees) सहभागी होतात. शनिवारी या ठिकाणी मोठ्या संख्येने भाविक पोहचले. सुरुवातीला मिळालेल्या माहितीनुसार, एका ठिकाणी उतार असताना गर्दीतील लोक वेगाने चालू लागले होते. यामुळे गर्दीत गोंधळ निर्माण होऊन पळापळ सुरु झाली. त्यामुळे चेंगराचेंगरी झाल्याचे बोलले जात आहे.

