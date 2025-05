ऑपरेशन सिंदूर थांबताच जम्मु-काश्मीरच्या त्राल, शोपियांमध्ये ४८ तासांत ६ दहशतवाद्यांचा खात्मा; भारतीय सैन्याची माहिती

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi

ऑपरेशन सिंदूर स्थगित केल्यानंतर भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचे सर्च ऑपरेशन राबविण्यास सुरुवात केली होती. दोन ऑपरेशनमध्ये गेल्या ४८ तासांत सुरक्षा दलाने त्राल आणि शोपियानमध्ये राबविलेल्या दोन मोहिमांमध्ये सहा दहशतवादी मारले गेले आहेत.

काश्मीर झोनचे पोलीस महानिरीक्षक व्हीके बिर्दी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन सुरक्षा दलाच्या कारवाईबाबतची माहिती दिली. काश्मीरमधील दहशतवादाला संपविण्यासाठी, दहशतीचे वातावरण संपविण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, सीआरपीएफ, भारतीय लष्कर आणि जम्मू आणि काश्मीर पोलीस यांनी संयुक्तपणे राबविलेल्या दहशतवादी विरोधी मोहिमेला मोठे यश आल्याचे बिर्दी यांनी सांगितले.

१२ मे रोजी आम्हाला दहशतवादी गट केलार आणि त्राल भागात असल्याची माहिती मिळाली होती. यानुसार आम्ही या दहशतवाद्यांवर लक्ष ठेवून होतो. १३ मेच्या सकाळी दहशतवाद्यांच्या हालचाली वाढल्याचे समजताच कारवाई केली. त्यांना घेरले असता त्यांनी आमच्यावर गोळीबार केला, प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात ते ठार झाले आहेत, असे जीओसी मेजर जनरल धनंजय जोशी यांनी सांगितले. एका गावाला घेरले तेव्हा दहशतवादी घरांमध्ये लपले आणि गोळीबार करू लागले. आमच्यासमोर सामान्य ग्रामस्थांना वाचविण्याचे आव्हान होते, असेही ते म्हणाले.

VIDEO | Awantipora: Addressing a press conference on six terrorists being killed in two encounters, VK Birdi, Inspector General of Police for Kashmir Zone, says, "In the wake of heightened terror activities in Kashmir Valley, all the security forces deployed here reviewed their… pic.twitter.com/oKzN72jwg8

